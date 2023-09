Gewonde bij vermoedelijk opzettelijke aanrijding in Kerkrade

De politie vermoedt dat er opzet in het spel is. De automobilist zou na een conflict op de groep zijn ingereden en vervolgens in zijn auto op de vlucht zijn geslagen. Zowel bestuurder als auto zijn nog spoorloos, meldt de politie. Het zou gaan om een grijze of blauwe Seat Altea.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.