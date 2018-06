Het duurde even, maar nu lijken politie en Openbaar Ministerie voor het eerst zicht te hebben op een aantal huurmoordenaars en opdrachtgevers in het milieu van de zogenoemde Mocro-maffia, zo schreef John van den Heuvel gisteren in zijn column, voordat vandaag de broer van kroongetuige Nabil B. werd vermoord. Lees zijn verhaal hieronder terug.