Na adoptierel: ‘Dit is einde van Spoorloos’

Waarom is KRO-NCRV niet zelf naar buiten getreden vanwege de verkeerd gekoppelde families in het programma Spoorloos? Dat vraagt Evert Santegoeds zich af in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. De Privébaas vreest voor het voortbestaan van het programma, dat het nu juist van zijn betrouwbaarheid moet hebben. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden zocht contact met de makers van de documentaire over André Hazes vanwege de ‘nieuwe Sarah’ in zijn leven. Evert weet inmiddels dat het gaat om een ‘meisje met een rafelrandje’. John de Bever trekt de uitslag van het Gouden Televizier-Ring Gala in twijfel en Erica Meiland wordt vergeleken met Peter Gillis.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer