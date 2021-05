Piloot moet voor rechter verschijnen: liet geslachtsdeel zien aan vrouwelijke collega

De 60-jarige Michael Haak bood zijn excuses aan tegenover de rechter die hem een voorwaardelijke celstraf van een jaar gaf met daar bovenop een boete van 5000 dollar. „Het begon als een grap, waarbij er consent leek te zijn. Ik had in geen duizend jaar verwacht dat het op deze manier zou uitpakken”, laat de voormalig piloot weten tijdens een verhoor volgens The Daily Mail.

Volgens de aanklagers hadden de piloot en zijn vrouwelijke collega elkaar voor de vlucht nog nooit ontmoet. Toen het toestel eenmaal in de lucht hing besloot de zestiger zich uit te kleden en pornografisch materiaal te bekijken op een laptopje in de cockpit. „Naar mate de vlucht vorderde begon Haak zich meer en meer te misdragen, terwijl zijn copiloot onverstoord haar werk poogde te hervatten”, laten de aanklagers daarbij in een verklaring weten.

Trauma

De rechter maakte in zijn oordeel duidelijk aan Haak dat zijn acties een traumatische werking hebben gehad op zijn collega en grote gevolgen hadden kunnen hebben voor de veiligheid van de passagiers van het vliegtuig. Volgens advocaat Michael Cunningham had Haak de plicht om zich op een verantwoordelijkere manier te gedragen.

„Dit rare gedrag zou door niemand geaccepteerd moeten worden”, voegde de aanklager daar aan toe. De rechtszaak vond plaats in Maryland, omdat dat de plek was waar het vliegtuig overheen vloog toen Haak met zijn pornografie in de weer was.

Chris Mainz, woordvoerder van Southwest, liet in een statement weten dat de luchtvaartmaatschappij dit soort gedrag niet tolereert. Er kon alleen geen actie meer tegen Haak ondernomen worden, omdat hij zijn werkzaamheden al naast zich had neergelegd voordat bekend werd wat hij had gedaan. Destijds werd er nog veel waardering uitgesproken naar de afzwaaiende piloot. „We zijn gezegend geweest met het feit dat Southwest zoveel jaren jouw thuis is geweest”, liet Southwest-CEO Gary Kelly destijds weten.

Rekening houden

Haak’s advocaat, Michael Salnick, vond dat er rekening gehouden moest worden met het goede werk dat de piloot gedurende zijn carrière geleverd heeft en er daarom een niet te harde straf moest komen. „De schaamte die bij het publiekelijk maken van het incident is komen kijken, is op zichzelf al een straf”, verklaarde hij.