Mondkapjesplicht nieuwe trigger voor geweld in ov: ’Het is te gek voor woorden’

AMSTERDAM - Twee keer in een paar dagen tijd werd een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen door een reiziger die weigerde een mondkapje te dragen. Dramatische voorvallen, maar het zijn incidenten, aldus vervoerders. Want hoewel er soms discussie is, neemt het geweld gelukkig niet toe.