Poetin stuurt generaals weg: de een is drankverslaafd, de ander stuurde honderden elitetroepen de dood in

Buitenland

LIVE | Oekraïne: Russische troepen hebben Severodonetsk veroverd

Na ruim vier maanden vechten in Oekraïne schuiven de Russische troepen weer langzaam een beetje op. Dat zal onder nieuw bevel zijn, melden Britse analisten. Volg de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.