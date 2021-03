Gespreksverslagen uit eerste verkenningsronde donderdagochtend openbaar

Dat gebeurt donderdagochtend tussen 9 en 10. „Gezien het feit dat er nog geen accordering heeft plaatsgevonden, vinden wij het van belang dat alle 19 gesprekspartners de stukken en aantekeningen van hun eigen gesprek kunnen inzien voor verzending naar de Tweede Kamer”, schrijven verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD).

Politici die zich niet herkennen in hun verslag, mogen dat bij de verkenners aangeven. Als er eventueel wordt geschrapt in de tekst, wordt daar ook melding van gemaakt in de brief die met de stukken wordt meegestuurd.

Naast de gespreksverslagen bestaan er ook nog andere stukken - „waaronder departementale analyses van de verkiezingprogramma’s”, aldus Van Ark en Koolmees. Die teksten worden ook meegestuurd.