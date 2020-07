Vijf coronapatiënten meer op intensive care

Dat zijn vijf patiënten meer dan zondag. Er liggen 542 mensen om andere redenen op de ic-afdelingen. Dat zijn er 26 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt dus 563.

Het aantal mensen dat wel wegens corona werd opgenomen maar niet op een ic, bedraagt zeventig en dat zijn er drie meer dan zondag.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers: „Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel op een laag niveau. De overall bezetting op de intensive care is eveneens laag.’’