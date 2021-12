Podcast Generatie T. ‘Facebook weet eerder dat je zwanger bent dan jijzelf’

Kopieer naar clipboard

Dankzij de pandemie groeide de wereldwijde advertentie-industrie nog harder dan verwacht en dat zal volgend jaar alleen nog maar toenemen. Daarnaast worden reclames steeds gerichter door alle data die rondslingert op het internet. In een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T. gaan vier jonge Telegraafjournalisten in gesprek over deze ontwikkelingen. Hoe komt het dat online-privacy ons over het algemeen weinig boeit? Moeten wij ons zorgen maken over hoeveel bedrijven van ons weten? En waarom is er nog steeds geen minister van Digitale Zaken?