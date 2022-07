Premium Het beste van De Telegraaf

Onzichtbaar, geurloos en zeer gewild Dé nieuwe bajesdrug: spice. Maar wat is het precies?

Bart Olmer

Foto ter illustratie. Papier met Spice erop wordt door tabak gerold en gerookt. De drug kreeg de naam 'zombiedrug' vanwege de wezenloze staat waarin gebruikers verkeren na het roken ervan Ⓒ DvhN

GRONINGEN - Spice, dat is dé nieuwe bajesdrug. Onzichtbaar, geurloos, niet traceerbaar met standaard drugstests. Papier wordt met de chemische vloeistof geïmpregneerd, waarna gebruikers snippers door tabak rollen en oproken. Spice is amper buiten de deur te houden, zegt gevangenispersoneel. Het zit op kindertekeningen, nagemaakte advocatenpost, in kleding, op foto’s. Zelfs de blauwe enveloppen van de Belastingdienst bevatten Spice, zo ontdekte het Dagblad van het Noorden.