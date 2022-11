Irritatie bij GL: boeren tekenen uitkoopregeling toch niet

Culinair

Paling is een oer-Hollandse delicatesse, maar hoe gaat het nu eigenlijk met de vis?

Er gaat bijna niks boven de oer-Hollandse delicatesse paling. In een salade of een soep. Een broodje of gewoon op een toastje boven een bedje eiersalade of mierikswortelsalade. Mondjesmaat mag het weer, als we de kenners mogen geloven.