’YouTuber gewond bij woningoverval’

Burhani is een YouTuber en kwam in het verleden meermalen in het nieuws om vermeend haatzaaien. Hij moest ook voor de rechter verschijnen.

Volgens de krant raakte Burhani gewond bij de overval, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis toe. Het is niet bekend hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Burhani, ook bekend als Maiwand de Thuisblijver, werd in 2016 veroordeeld vanwege strafbare uitlatingen tegen rechtsgeleerde Afshin Ellian en politica Ayaan Hirsi Ali, die hij als afvalligen bestempelde.

Op videowebsite Dumpert staat een video waaruit blijkt Shabir Burhani al eerder ongenodigde gasten kreeg. In de video, die een jaar geleden werd geplaatst, is te zien dat een man de kamer van Burhani binnenstapt terwijl hij bezig is met het opnemen van een vlog.