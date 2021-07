Groot protest in Griekenland tegen nieuwe wet vaccinatie

De regering in Athene heeft wetsvoorstellen ingediend die inenting tegen het coronavirus verplicht stellen voor werknemers van verzorgingstehuizen voor ouderen en andere zorginstellingen.

Volgens de concept-wet kan personeel vanaf half augustus op non-actief worden gezet waarbij hun salaris wordt ingehouden.

Eerder al werd bij de brandweer verplichte vaccinatie ingevoerd. Daar werd personeel dat geen vaccin wilde nemen, overgeplaatst naar een andere afdeling.

Beelden uit Athene. Ⓒ EPA

Woensdag kwamen zo’n 1500 mensen bijeen voor het parlement in Athene, schrijft Euronews een dag later. Aanwezigen droegen Griekse vlaggen bij zich en hielden soms een Jezuskruis de lucht in. In de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, waren duizenden mensen op de been.

Minder dan helft

Slechts 45 procent van de Grieken heeft inmiddels twee doses van het coronavaccin gehad. Veel mensen in het land hebben bedankt voor het aanbod. De overheid zegt zich zorgen te maken om de economie.