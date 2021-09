Internetoorlog met VS: werkt Poetins strategie wel?

Buitenland

Rusland: app van Navalny verbonden aan Pentagon

Rusland heeft de Verenigde Staten opnieuw beschuldigd van inmenging in de Russische parlementsverkiezingen die komende week plaatsvinden. De app ’Smart Vote’ van de gedetineerde oppositieleider Alexei Navalny was „op de een of andere manier verbonden met het Pentagon”, zei een woordvoerster van het ...