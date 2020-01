Donald Trump hekelt Apple voor beveiliging iPhones

Apple had laten weten dat het geen toegang had tot data die zijn vergrendeld met een password en zijn opgeslagen op een iPhone. Minister William Barr van Justitie had het technologiebedrijf opgeroepen de FBI te helpen met het ontgrendelen van de twee telefoons in het onderzoek.

„Wij helpen Apple steeds met handelszaken en op zo veel andere gebieden en toch weigeren ze telefoons te ontsluiten die gebruikt zijn door moordenaars, drugsdealers en andere gewelddadige criminelen”, reageerde Trump via Twitter. „Zij moeten beter hun best doen om ons geweldige land te helpen, nu!”