Nieuw-Zeeland stopt met ’Zero Covid’

Nieuw-Zeeland wist het aantal coronagevallen het afgelopen jaar tijdelijk tot nul terug te brengen. Maar een uitbraak van de extra besmettelijke Delta-variant gooide in augustus roet in het eten.

„Met deze uitbraak en de Delta-variant is het ongelooflijk moeilijk om terug te keren naar nul”, zei Ardern tijdens een persconferentie. „Dit is een verandering in aanpak die we in de loop van de tijd altijd al wilden doorvoeren. De Delta-uitbraak heeft deze overgang echter versneld.”

De afgelopen weken was er veel kritiek gekomen vanuit de oppositie op het vasthouden aan de indamstrategie, die ook in landen als China, Singapore en Taiwan is gebruikt.

Zero Covid

Over het idee van ’Zero Covid’ is internationaal veel verdeeldheid omdat staten als Australië en Nieuw-Zeeland er vergaande controlemaatregelen mee zouden legitimeren. Zo is in sommige Australische staten nu gemeengoed dat wie tussen verschillende gebieden reist, daarna in quarantaine moet, en ieder moment kan worden opgeroepen om thuis een selfie te maken, waarbij gezichtsherkenningstechnologie aan locatie wordt gekoppeld. Tegelijkertijd zorgde het model voor intensieve, maar minder lange lockdowns, en is er nauwelijks corona omdat het meteen, en keihard, de kop wordt ingedrukt. Daardoor stortte de zorg nooit in.

Maandag werden 29 nieuwe coronagevallen gemeld. Het merendeel van de gevallen doet zich voor in Auckland, dat al bijna vijftig dagen in lockdown is omdat het land bij de kleinste uitbraak dus vergaande maatregelen neemt. Dat wordt nu geleidelijk afgebouwd. De huidige vaccinatiecampagne moet de nieuwe strategie ondersteunen, benadrukte Ardern. Volgens de website van de overheid heeft tot nu toe 67 procent van de mensen in Nieuw-Zeeland boven de 12 jaar één prik gehad. 40 procent is volledig gevaccineerd.