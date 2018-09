’VN is belangrijk’

„We zien wereldwijd dingen verschuiven”, zei Rutte bij de Veiligheidsraad. Ⓒ Foto AFP

New York - In een zeer onrustige maand voor de internationale diplomatie was Nederland voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Premier Rutte trok op de laatste vergaderdag zelf naar het VN-hoofdkwartier in New York en stelde vast dat rond Europa - met Rusland, Afrika en het Midden-Oosten - een ring van instabiliteit zit en Amerika zich onvoorspelbaar gedraagt met de vele positiewisselingen in het kabinet-Trump.