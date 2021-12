Holleeder-kratje was een sticker, maar wie erachter zit blijft een groot mysterie

Pamela Uijtdewilligen uit Terneuzen wist niet wat ze zag toen ze vorige week in de supermarkt boodschappen deed. Op een bierkratje stond precies op de plek waar het logo staat geen ’Heineken’ maar ’Holleeder’. Toen Pamela eenmaal thuis was, gooide ze haar bijzondere aankoop meteen op Instagram en Facebook.

Tekst gaat verder onder de post.

Het duurde niet lang voordat Heineken ook op de hoogte was. De brouwerij heeft met haar contact opgenomen en het kratje vorige week vrijdag in Terneuzen opgehaald voor intern onderzoek. Voor de bierbrouwerij is Willem Holleeder een gevoelig onderwerp, gezien Holleeder in 1983 betrokken was bij de ontvoering van Freddy Heineken.

Sticker

„Het kratje is in de brouwerij bekeken en het waren printjes op papier, die over de originele bedrukking zijn geplakt”, zegt Heineken-woordvoerder Lisa van der Heijden. „Waar en door wie dit erop geplakt is, weten we op dit moment niet en zal waarschijnlijk ook lastig te achterhalen zijn.’’

Het is in ieder geval niet binnen de fabriek gebeurd, laat ze weten. „Uiteraard blijven we proberen te achterhalen wie het heeft gedaan’’, aldus Van der Heijden

Pamela heeft voor het ingeleverde kratje een verrassing van de Sligro gekregen. Ze plaatste een foto met de bedrijfsleider op Facebook. Tussen de cadeaus zat, heel toepasselijk, ook weer een Heineken-kratje. Maar deze keer zonder de naam Holleeder.