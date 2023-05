Erdogan leunt zwaar op Turkse stemmen uit Europa

Volgens peilingen is het verschil tussen beiden klein. Daarom kunnen de Turken in het buitenland doorslaggevend worden. In het buitenland wonen namelijk bijna 3,5 miljoen Turken die stemgerechtigd zijn. Dat is 5,3% van het totaal aantal stemmen. Toch worden ze in de Turkse peilingen, die Kilicdaroglu een iets hoger percentage stemmen geven, doorgaans niet meegerekend. Deze Turken wonen voor een groot deel in de Europese Unie en blijken duidelijk meer op Erdogan te stemmen dan de Turken in Turkije zelf.

Vechtend

Tijdens de presidentsverkiezingen in 2018 stemde 52,4% van de Turken in Turkije voor Erdogan, maar bij de Turken in het buitenland was dat 59,4%. Vooral in Nederland is Erdogan populair onder de Turken. Terwijl hij in Duitsland 64% van de stemmen kreeg, was het in Nederland zelfs 72%. De meeste Koerden die in de Europese landen stemgerechtigd zijn, stemmen echter tegen Erdogan. In Antwerpen zou een groep PKK-sympathisanten zelfs Turkse stemmers hebben aangevallen. Op sociale media waren beelden van vechtende groepen te zien.

In ons land kan al gestemd worden sinds zaterdag 29 april tot zondag 7 mei. Dat kan in de RAI in Amsterdam, waar ook al een massagevecht onder de stemmers heeft plaatsgevonden, in het GIA Trade and Exhibition Centre te Den Haag, in de Sports- and Events Centre De Scheg te Deventer en tot maandag 1 mei in het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Mocht geen kandidaat de absolute meerderheid halen (er zijn namelijk ook twee andere kandidaten, weliswaar met lage aanhang), dan stemmen de in Nederland wonende Turken opnieuw, dan tussen 20 en 24 mei. De tweede verkiezingsronde zou, mocht die nodig zijn, in Turkije op 28 mei plaatsvinden.

Er worden verschillende redenen genoemd waarom Turken in het buitenland meer op Erdogan stemmen dan in Turkije zelf. De Turken die naar Europa zijn vertrokken zouden relatief meer conservatief en religieus zijn en trots zijn dat Erdogan van Turkije een wereldmacht heeft gemaakt. Kritiek op Erdogan in het buitenland versterkt soms juist hun overtuiging. De problemen van inflatie en eventuele aansprakelijkheid van de regering rondom de rampzalige aardbeving worden meer in Turkije zelf gevoeld.