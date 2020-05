Viroloog positief over daling ziekenhuisopnames: ’We hebben echt gewonnen’

„De afvlakking gaat best hard nu. We hebben echt gewonnen”, zegt viroloog Eric van Gorp van het Erasmus MC. Ⓒ ANP, Erasmus MC

Rotterdam - Het is positief nieuws dat er niet eerder in ons land zo weinig ziekenhuisopnames zijn gemeld van patiënten met Covid-19. Het RIVM heeft woensdag 27 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames binnengekregen. Dat is het laagste aantal sinds 11 maart.