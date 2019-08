’Zo erg als nu nog nooit gezien’

Voor de zoveelste dag achter elkaar zijn vakantielanden in het zuiden van Europa getroffen door noodweer. Vooral het noorden van Italië, rondom het Gardameer, moet het ontzien. Wonder boven wonder blijven berichten over zwaargewonden nog uit.

,,Parasols knakken af als luciferhoutjes”, vertelt Monique, die in een huisje aan het Gardameer verblijft. ,,Gelukkig op de eerste verdieping, want volgens mij is het niet prettig om nu áán het meer te zitten.” Vanaf haar vakantiewoning ziet ze de windhozen op het water ontstaan.

Daley van Vark helpt om de tent van oma te hozen en zijn favoriete boom aan het Italiaanse Gardameer is gesneuveld. Ⓒ Telegraaf

,,De takken waaien van de bomen en de luchtbedden waaien weg. Om te voorkomen dat de auto helemaal stuk gaat door de hagel, bekleden we die met dekens ondanks dat hij onder een afdak staat.” Ze vertelt dat je het noodweer in de loop van de dag ziet ontstaan. ,,Dan zie je iedereen gaan: daar komt het weer! Alle spullen vastleggen!”

Stormbanden

Zo ook bij de familie Uijldert uit Lissebroek, die rechtsboven het Gardameer zit. ,,Aan het meer van Levico”, vertelt vader Marcel. ,,We hebben stormbanden op de voortent gezet, en die lijken het wel goed te houden. Maar het gaat soms echt enorm tekeer.”

De tent van Marcels dochter, die tien dagen over is, houdt het wat minder goed. ,,Maar ook die is redelijk droog. Het is één grote modderpoel op de camping en alle auto’s zien er niet uit.” Maar, beseft hij: het is klein leed. ,,We doen veel dagtripjes naar het zuiden en daar is het gewoon weer lekker.”

Orkaankracht

En ook Greetje van Vark weet zich, ondanks het noodweer, prima te redden. ,,Het is nu gek genoeg weer heerlijk”, vertelt ze. ,,Maar gisteravond en de nacht ervoor is het echt orkaankracht storm geweest. Alles bewoon en er vloog van alles door de lucht.”

Door de rukwinden is er een lekkage ontstaan aan de caravan. ,,Het dakraam druppelt behoorlijk. Maar ach: mijn man is met kit bezig om het te repareren. Even dweilen en we kunnen weer verder met vakantie vieren!” Zo heftig als nu heeft Greetje nog nooit meegemaakt in ‘haar land Italië’. ,,Ik kom hier al veertig jaar. Er is in deze periode altijd wel wát onweer omdat het hier tussen de bergen blijft hangen. Maar zo erg als het nu is, heb ik nog nooit gezien.”

’Beter in Nederland’

Dat beaamt Dave, die als hoofd-animator werkt op een camping in Bardolino, aan het Gardameer. ,,Ik kom hier wel een aantal jaar, en zo slecht als het nu is, heb ik het nog niet gezien”, vertelt hij. ,,Ik denk dat je misschien nog beter in Nederland kan zitten.”

Dat er geen slachtoffers zijn gevallen langs het Gardameer is een wonder. Meerdere bomen vielen op tenten. Ⓒ Andre Leuverink

Hij vertelt over een incident op de camping waarbij mensen een ‘engeltje op hun schouder hadden’. ,,Vakantiegangers sliepen in een tent van Vacansoleil toen er een boom op viel.” Dave siddert. ,,Die viel gelukkig op het gedeelte waar ze niet lagen te slapen. Anders had het heel slecht kunnen aflopen.” Ook de naastgelegen auto moest het ontgelden, en kan als verloren worden beschouwd.

Ondanks het noodweer, dat ook langer aanhoudt dan gebruikelijk, valt het aantal schademeldingen bij ANWB relatief mee. Ook zijn er nog geen berichten over mensen die echt gewond raakten.