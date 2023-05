Twee aanhoudingen voor schietpartij bij tankstation Landsmeer

Na de schietpartij reden beide auto's weg. In de omgeving van de Hulstweg in Amsterdam-Noord werd een verdachte aangehouden, een 21-jarige Amsterdammer. Ook werd daar een van betrokken auto's gevonden. De tweede verdachte, een 22-jarige Amsterdammer, werd later in een bedrijf aan de Klimopweg aangehouden, eveneens in Amsterdam-Noord.

Bij het tankstation zijn meerdere hulzen gevonden. De gevonden auto heeft ook schade opgelopen, aldus de politie. De tweede auto en de inzittenden daarvan zijn nog spoorloos. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.