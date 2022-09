Premium Het beste van De Telegraaf

Bella ciao ’te politiek’ geworden

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Rome - De wereldberoemde Italiaanse zangeres Laura Pausini was deze week te gast bij een Spaans televisieprogramma. De Spaanse kerels die naast haar zaten vroegen haar om een Italiaans lied te zingen. Ze zong een lied, maar niemand kende het. Daarop besloot één van de Spanjaarden het wereldberoemde antifascistische Italiaanse ’Bella ciao’ te zingen. De andere Spanjaarden zongen enthousiast mee. Maar Pausini raakte in paniek en riep „Nee, nee!, dat lied niet, dat is veel te politiek. Ik wil geen politieke liederen zingen.” De Spanjaarden reageerden even verbaasd, stopten en probeerden daarop haar andere oeuvre mee te zingen.