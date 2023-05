De Jonge: bouw tijdelijke woningen gaat minder snel dan gepland

De CDA-bewindsman kondigde eerder aan om vol in te zetten op de flexwoningen, die snel zouden moeten worden geplaatst. Daardoor zouden onder meer asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen - zogeheten statushouders - sneller kunnen worden gehuisvest. Flexwoningen worden neergezet met een tijdelijke vergunning en moeten na 15 jaar worden verwijderd.

Maar de cijfers vallen tegen in vergelijking met wat de minister voor ogen had, blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar werden er maar 3400 flexwoningen ’gebouwd’ in plaats van de geplande 7500. Dit jaar komen er in het gunstigste geval 12.000 bij, in plaats van de geplande 15.000. Er moesten tot en met 2024 in totaal 37.500 nieuwe flexwoningen worden geplaatst, maar dat aantal lijkt gezien de tussenstand onhaalbaar. Die doelstelling werd in augustus vorig jaar als onderdeel van de asieldeal gepresenteerd. „Hierover zijn afspraken gemaakt met medeoverheden, die versneld extra prioriteit geven voor het beschikbaar stellen van locaties en het gereedmaken voor bebouwing daarvan”, werd daar zelfs bij gemeld.

12.000

Het is volgens De Jonge zelfs niet zeker dat 12.000 wordt gehaald volgend jaar. „Risico hierbij is dat bij nodige projecten oplevering in het laatste kwartaal van 2023 staat gepland, waardoor bij een vertraging de oplevering doorschuift naar 2024.” De minister ziet dat er veel vragen zijn over de tijdelijke woningen. „Flexwoningen zijn voor gemeenten, grondbezitters, corporaties en andere investeerders nog steeds een relatief nieuw concept. Er zijn veel vragen over de financiering en businesscases en over nut en noodzaak van flexwoningen in relatie tot permanente bouw.”

Bekijk ook: Bouw van noodwoning steeds vaker vertraagd door gebrek aan aansluitcapaciteit op het net

Toch vindt de minister dat er ondanks niet behaalde aantallen reden is voor optimisme. „Deze verwachte groei stemt positief, maar moet nog verder omhoog. Het blijft daarom een gezamenlijke opgave van de overheden, de corporatiesector en de bouwsector, om het tempo in de versnelling ook zo hoog mogelijk te houden.”

Geschikte locaties

De minister ziet vooral dat het lastig is om geschikte locaties te vinden. „Van belang is daarom voor alle betrokkenen, ondanks de economische tegenwind, om actief te blijven ’jagen’ om zo geschikte locaties te vinden of locaties geschikt te maken.” De Jonge doet een beroep op mede-overheden. „Ik reken erop dat mede-overheden en corporaties de verantwoordelijkheid zullen blijven nemen voor de versnelde realisatie van flexwoningen.”

De woonminister heeft allerlei plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken, met wisselend succes. Zo gaat het versneld huisvesten van statushouders langzamer dan verwacht. Nog altijd zitten er bijna 16.000 statushouders in de asielopvang. En wordt het doel in het coalitieakkoord - versnellen naar 100.000 woningen extra per jaar - pas op z’n vroegst in 2024 gehaald, als dat al gebeurt. Met verplichte verduurzaming heeft de minister meer succes.