Ondernemers aan grens vrezen dat Duitse blikjes-toerist vanaf nu wegblijft: ’Loop misschien wel 50 procent omzet mis’

Door Edwin Rensen

Eigenaar Raymond Berning: „Onze winkel is gericht op de Duitser. Statiegeld op blik leidt hier misschien tot omzetdaling van 50 procent.” Ⓒ Robert Hoetink

Statiegeld op blikjes is vanaf zaterdag 1 april een feit. Net als een accijnsverhoging op tabak. Winkeliers in de grensregio begrijpen de maatregelen wél, maar er is onvoldoende nagedacht over de gevolgen, stellen ze. „Ik ga misschien wel 50 procent omzet mislopen”, klinkt het. Het Vakcentrum maakt zich grote zorgen.