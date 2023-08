Door AI geschreven reisblog stuurt toeristen in Ottowa naar voedselbank

Het lijstje begint vrij standaard: bovenaan The Winterlude Festival, vervolgens het National War Memorial. En dan opeens: de Ottawa Food Bank op plek 3. „Niet te missen” aldus de AI-schrijver. Met daarbij de omschrijving: „Het leven is al lastig genoeg. Overweeg hierna toe te gaan op een lege maag”. De organisatie is sinds 1984 actief in de stad, om minderbedeelden aan goed en gezond voedsel te helpen. Niet echt een locatie voor een nietsvermoedende toerist zou je denken.

Naast deze opvallende tip staan er nog meer opmerkelijke fouten in het artikel, zo melden Canadese media. Zo zijn sommige zinnen opvallend krom en kloppen sommige foto’s totaal niet bij de locatie. Hoe de fouten door de nacontrole zijn gekomen, kon Microsoft nog niet zeggen. Het bedrijf ontsloeg eerder nog 200 journalisten, die praktisch werden vervangen door AI. Het reisblog over Ottowa is inmiddels offline gehaald.