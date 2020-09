Extinction Rebellion kruipt weer barricaden op

„Onze doelwitten zijn de regering en het bedrijfsleven”, zegt woordvoerder Jelle de Graaf. Ook gewone burgers en voorbijgangers kunnen echter ongemak ervaren van de geplande manifestaties, stelt de actiegroep.

Dinsdagmiddag lezen aanhangers van Extinction nabij het werkpaleis van de Koning en Koningin hun eigen ’Traanrede’ uit. Dat doen ze zodra het koninklijk paar is vertrokken naar de Ridderzaal om de echte Troonrede voor te lezen.

Daarna volgt ’s middags een burgerlijk ongehoorzame actie in het centrum van Den Haag. „De overheid weet al sinds de jaren negentig dat we midden in een klimatologische en biodiversiteitscrisis zitten. En toch doet ze er niets tegen. Daarom eisen we nu dat de regering wel de waarheid gaat vertellen”, zegt De Graaf.

Boterhammen

Het gaat om de eerste grote klimaatacties sinds de corona-epidemie. Volgens de organisatie is goed nagedacht om de acties corona-proof uit te voeren. „We dragen altijd een mondkapje en houden de anderhalve meter afstand aan. Ook moeten actievoerders zelf hun boterhammen meenemen en vindt alles plaats in de buitenlucht.”

Sympathisanten van Extinction Rebellion. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Vrijdag en volgende week maandag staan acties op stapel bij de Amsterdamse Zuidas. Volgens de klimaatactivisten proberen bedrijven die daar zijn gevestigd te voorkomen dat het kabinet streng klimaatbeleid uitvoert. Hoeveel mensen bij de acties aanwezig zijn, durft Extinction Rebellion niet te voorspellen.

Kranten

In het Verenigd Koninkrijk blokkeerden activisten van XR begin september de drukpersen van diverse dagbladen. Het ging om kranten zoals The Sun van uitgever Rupert Murdoch. Zevenenzeventig demonstranten werden gearresteerd.