Algemeen directeur tbs-instelling Oostvaarderskliniek stapt op

Volgens woordvoerder Evert-Jan Pieters staat het vertrek los van de affaire rond de behandelaar, die voor grote onrust heeft gezorgd onder personeel en patiënten. De kliniek zal later een toelichting geven op het ontslag. Het is al jaren onrustig in de kliniek. Het verloop van het personeel is hoog en medewerkers luidden bij De Telegraaf in de afgelopen jaren meermalen de noodklok over een angstcultuur en een groot aantal incidenten.

Bekijk ook: Verdenking van verkrachting patiënte zet Almeerse inrichting opnieuw in schijnwerpers

Zo doodde een tbs’er op proefverlof in 2019 een man in Lelystad en verkrachtte een patiënt vorig jaar een vrouw in dezelfde plaats tijdens verlof. Er volgde een zeer kritisch rapport van de inspectie veiligheid en justitie.

Bronnen binnen de kliniek zeggen dat het opstappen van de algemeen-directeur wel degelijk samenhangt met het kwestie rond de ontslagen behandelaar. ,,Dat was de druppel. Maar er spelen al veel langer veel meer problemen. Hij is simpelweg niet de juiste man voor deze job ”, zegt een van de bronnen uit de kliniek.

Curatele

Vanuit de Tweede Kamer klonk dinsdag felle kritiek nu het weer fout is gegaan in de Oostvaarderskliniek. Sommige partijen eisen zelfs dat de kliniek wordt gesloten of onder curatele geplaatst. „De incidenten vormen inmiddels een patroon van het door de vingers zien van ernstige feiten”, zei JA21-leider Eerdmans.