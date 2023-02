Poolse man in Rotterdam aangehouden: 6,6 miljoen illegale sigaretten in truck

De smokkelwaar is afgelopen vrijdag onderschept tijdens een controle in Rotterdam. De 49-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur is opgepakt op verdenking van sigarettensmokkel.

De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf, zo stelt de FIOD. Dat „leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel.”

Sigaretten werden de afgelopen jaren op last van de overheid alsmaar duurder. De illegale handel is daardoor flink toegenomen.