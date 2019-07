Brutale kunstroof in Kijkduin

De gezamenlijke galerie in het atelier van kunstenaar Shake is leeg getrokken, zo meldt Meuleman. Hij en Den Breems - ook bekend als duo SOGO - hadden voor zo’n zesduizend euro aan werk staan in het winkelcentrum dat tijdelijk in bruikleen is door kunstenaars. „Het gaat om zes schilderijen en een sculptuur.” „De deurklink is eruit gehaald en het hangslot zit er nog op”, zegt Shake, die zelf ook een stuk of zes werken mist. „Ik was echt verbaasd door het nieuws en het is natuurlijk echt enorm balen. Vooral voor Sophia en Gordon vind ik het klote: er stond kunst waar zij heel lang aan hebben gewerkt.”

Gerichte diefstal

„Het blijft gissen wie erachter zit. Ik snap ook niet: wat moet je ermee?”, zegt Meuleman. Het gaat volgens hem om heel ’herkenbare werken’. „Ik denk dat het een gerichte diefstal was. Ze wisten dondersgoed wat ze wilden halen.”

Patrick Goos (Artdrenaline), die zelf ook een atelier heeft op die plek, zag vanochtend dat de deur was geforceerd. „Ik denk dat ze met een busje op de Boulevard hebben gestaan om zo ongezien weg te komen. Ik stond met verbazing te kijken. Dit geeft zeker stof tot nadenken: is het nog wel een goed idee om hier atelier te houden?”

De kunstenaars hebben vanavond aangifte gedaan. Iedereen die iets heeft gezien kan zich melden bij de politie.