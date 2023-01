Twee verdachten op de vlucht Betrapte inbrekers steken bewoner huis neer

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Amsterdam - Bij een woninginbraak in Diemen is een persoon neergestoken door inbrekers. Het slachtoffer, waarschijnlijk een bewoner van het huis, betrapte de inbrekers, die hem vervolgens neerstaken. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie aan AT5.