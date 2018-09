Vogelclubs vliegen elkaar aan

Anton van Veenendaal is al vijf van zijn duiven kwijtgeraakt aan roofvogels. „Heftig om te zien dat jouw dieren voor je neus levend worden opgegeten.” Ⓒ Jos Schuurman

Winschoten - Het is oorlog in de vogelwereld. Terwijl sommige organisaties de vlag uithangen omdat het goed gaat met de roofvogel in Nederland, luiden duivenmelkers de noodklok: steeds meer duiven worden opgegeten door roofvogels. De boosdoeners zijn volgens de duivenhouders de vogelclubs, die massaal nestkasten voor roofvogels ophangen.