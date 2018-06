Aantal mantelzorgers halveert door vergrijzing

Veel mantelzorgers, vrijwilligers die zorgen voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking, worden nu al zwaar belast door hun zorgtaken. De onderzoekers verwachten dat die druk verder toeneemt.

Volgens het planbureau staan er nu nog vijftien potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser. Dat aantal loopt in 2040 terug naar zes. In 1975 waren er nog 30 potentiële mantelzorgers per één hoogbejaarde. „Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger”, aldus de onderzoekers.

De meeste mantelzorgers in ons land zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Mensen die mantelzorg behoeven zijn veelal 85-plus. De onderzoeksresultaten maken deel uit van een meerjarig onderzoek. Het planbureau komt naar verwachting aan het eind van het jaar met aanbevelingen.