Frankrijk onderzoekt langere levensduur kernreactoren

Macron kondigde vorig jaar al plannen aan om tot 2045 ten minste zes nieuwe reactoren neer te zetten en nog eens acht tot 2065. Dat was een ommezwaai. Vijf jaar eerder had hij nog besloten de afhankelijkheid van kernenergie geleidelijk af te bouwen. Mede vanwege het klimaat werd vorig jaar ook besloten de levensduur van oudere centrales met tien jaar te verlengen tot vijftig jaar. Daarnaast wordt in opwekking van stroom met windmolens, zonnepanelen en waterkracht geïnvesteerd.

Frankrijk is normaal gesproken voor ongeveer 70 procent van zijn stroombehoefte afhankelijk van kernenergie. Dat was vorig jaar minder omdat meerdere centrales met uitval te kampen hadden.

België maakte eerder op de dag bekend ook te gaan onderzoeken of een aantal oude kernreactoren langer kan blijven draaien.