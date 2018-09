’Migranten: van ruilen komt huilen’

Wij hebben dit debacle al meer meegemaakt en kijk eens hoeveel ellende dit heeft en nog steeds veroorzaakt. Natuurlijk zitten er goede mensen bij, maar het bedrijfsleven kijkt naar de winst en zodra die er niet meer is liggen deze mensen op ons (bevolkings)bordje.

Het kabinet als zowel de oppositie krijgt het niet eens voor elkaar om er zorg voor te dragen dat er mensen zijn die buiten hun schuld om onder de armoedegrens leven.

Als er nu eens werk van gemaakt gaat worden dat diegene die nu geen werk hebben of gebruikmaken van een uitkering, omgeschoold gaan worden en dan wel naar een vak waarnaar behoefte is, dan praat je over twee vliegen in één klap. Maar met dit voorstel om te ruilen met illegale krijg je het volgende spreekwoord: ’van ruilen komt huilen’.

Rinus Kools, Oudenbosch