Toerisme nog lang niet terug op niveau: ’Van ene naar andere crisis’

Het onderzoek, dat donderdag naar buiten wordt gebracht, is slecht nieuws voor de hotels, toeristische trekpleisters en andere reisondernemers die zich richten op de Nederlandse markt. „We gaan van de ene crisis naar de andere. In februari hoorde je veel positieve geluiden en je zag dat ook terug in de bestedingen van particuliere klanten van ABN AMRO”, zegt sectoreconoom Gerarda Westerhuis van de bank.

Het herstel krijgt echter nu al een deuk en zal vooral stapsgewijs verlopen. „Dit jaar zien we wel dat de ons omringende landen ons weer weten te vinden. We zien bijvoorbeeld dat in het paasweekend en in mei veel Duitsers boeken. Later volgt Europa, daarna pas intercontinentaal”, zegt Westerhuis. Maar daar staat tegenover dat de Nederlanders die tijdens corona het eigen land ontdekten, nu weer over de grens kijken. Zo ziet vakantiehuizengigant Belvilla bijvoorbeeld dat vorig jaar met Pasen driekwart van de Nederlanders een vakantiehuis in eigen land boekte, nu is dat nog maar de helft. Duitsers springen in dat gat.

Pijn oneerlijk verdeeld

Westerhuis benadrukt dat de pijn door de nieuwe crisis oneerlijk is verdeeld. Zo hebben vakantieparken in het groen ook tijdens corona vaak heel behoorlijk gedraaid, terwijl met name in de regio Amsterdam de hotelsector nog een zware tijd tegemoet gaat. ABN AMRO rekent op meer faillissementen, zeker nu de steunmaatregelen zijn gestopt. „Je ziet bij de hotels, restaurants en andere horeca heel veel schulden bij de belastingdienst. Het is de vraag hoeveel vet zij op de botten hebben”, aldus Westerhuis.

Ook het Nederlands Bureau voor Congressen en Toerisme (NBTC) gaf recent al tegenover De Telegraaf aan dat het herstel van de toeristische sector in Nederland broos is. Directeur Jos Vranken waarschuwt dat Nederlanders weer meer naar het buitenland gaan, terwijl de toestroom van buitenlandse toeristen daar niet voor compenseert. Deels is dat nog vanwege coronabeperkingen in andere landen, maar ook de oorlog in Oekraïne vormt een drempel voor met name intercontinentale reizigers. „Mensen zien een crisis in Europa en dat zorgt voor voorzichtigheid”, aldus een woordvoerster.

Bovendien zorgen de inflatie en stijgende energiekosten voor een extra probleem. Nederlanders richten zich vooral bij ’extra tripjes’ naast de zomervakantie op het eigen land. Oftewel; de zomervakantie gaat wel naar het buitenland, maar bij een weekend of midweekje extra weg blijven we in eigen land. Maar door de stijgende posten op het huishoudboekje komen met name die extra tripjes in het gedrang.

Verre reis te duur

Het NBTC verwacht wel dat de consumentenmarkt sneller aantrekt dan de zakelijke markt. Dat is met name voor hotels, zeker in grote steden, slecht nieuws. Tegelijk gloort er door de krimpende koopkracht en de stijgende prijzen van vakanties in het hoogseizoen ook hoop voor de Nederlandse markt. Als een verre reis te duur wordt, zullen sommige Nederlanders opnieuw kiezen voor een binnenlands verblijf, aldus Vranken.

Maar ook hier kunnen prijzen voor vakanties stijgen, waarschuwen zowel Vranken als Westerhuis. Ook hier kampen ondernemers met hogere kosten. „Het is de vraag in hoeverre zij die gaan doorberekenen in de prijzen. Dat is lastig in te schatten, maar gaat zeker wel gebeuren”, aldus Westerhuis.