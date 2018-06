Ex Sandra den Hartog getuigt: ’Leven met Holleeder is altijd dreigend’

Saskia Belleman was bij de rechtszaak en twitterde hierover. Haar tweets kan je onderaan dit bericht volgen.

Die ontwikkelde zich kort na de moord op haar partner, de beruchte crimineel Sam Klepper. Hij werd in oktober 2000 geliquideerd in Amsterdam-Buitenveldert. Sandra had bijna twintig jaar een relatie met Klepper, zij hadden samen twee kinderen.

In haar eerder bij de politie afgelegde verklaringen zegt Sandra dat Holleeder haar isoleerde en haar leven controleerde. Hij heeft haar ook met een vuurwapen bedreigd. In het begin was Sandra blij met het contact met Holleeder, zo verklaarde zij. Zij spraken toen vaak af en Holleeder was „aardig en zorgzaam”. Hij bezwoer Sandra dat hij „absoluut niks” te maken had met de moord op Klepper en dat hij zijn best deed „om alles op te lossen”.

Liquidatie niet op de aanklacht

De liquidatie van Klepper staat niet op de aanklacht tegen Holleeder. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem wel van de moord op John Mieremet, jarenlang Kleppers criminele handlanger. Mieremet werd in november 2005 in Thailand doodgeschoten.

In de bunker is Sandra niet zichtbaar voor pers en publiek. Bovendien wordt in haar geval gebruikgemaakt van een stemvervormer, om haar identiteit zo veel mogelijk af te schermen. Sandra is na de zussen Sonja en Astrid de derde vrouw die getuigt in het in februari begonnen megaproces.

Holleeder ’bekende’ moord op Klepper

Willem Holleeder heeft in 2013 twee keer gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de liquidatie van Sam Klepper, in oktober 2000. Dat heeft Sandra den Hartog verklaard. Na de moord op Klepper kreeg Sandra een relatie met Holleeder. Tijdens een ruzie zei hij dat hij Klepper had ,,laten liggen', aldus Sandra. ,,Dat kwam heel hard binnen.'

Sandra (53) heeft vervolgens contact opgenomen met Holleeders zus Astrid, op zoek naar bevestiging. Astrid gaf haar die. Desondanks zette Sandra de relatie met Holleeder voort. Het was veiliger om hem in de buurt te houden dan hem te verlaten, verklaarde ze.

’Geloof ik niet’

Holleeder zei later dat niet hij maar Dino Soerel achter de moord op Klepper zat. Dat geloofde Sandra niet. De moord op Klepper staat overigens niet op de aanklacht tegen Holleeder.

Sandra zei dat ze, na telkens terugkerende, hevige ruzies over een van haar kinderen, Holleeder uiteindelijk wel op een afstand is gaan houden. Uiteindelijk heeft ze de relatie beëindigd. Korte tijd later, in december 2014, werd Holleeder gearresteerd. Sindsdien heeft hij vastgezeten.

’Durfde ze niet’

Ruim voor die tijd had Sandra al besloten tegen Holleeder te gaan verklaren. Dat durfde ze niet toen hij nog vrij rondliep. Holleeder controleerde haar tot aan zijn aanhouding. Het motief om te verklaren was tweeledig, aldus Sandra: Holleeder had gezegd dat hij Sam Klepper had laten liquideren én hij bedreigde haar zoon.

Holleeder ’uitgelaten’ na moord op Van Hout

Willem Holleeder was direct na de moord op zijn vroegere ’bloedgabber’ Cor van Hout „blij en uitgelaten.” Dat zei getuige Sandra den Hartog donderdag in het proces tegen Holleeder. Cor van Hout werd op 24 januari 2003 in het centrum van Amstelveen geliquideerd. Robert ter Haak, een kennis van Van Hout, werd eveneens geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie houdt Holleeder verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Van Hout en Ter Haak.

Op de dag van de dubbele moord gedroeg Holleeder zich „jolig”, verklaarde Sandra. „Ik zei dat het heel erg was. Hij vond het helemaal niet erg en zei: weet je hoelang dit geduurd heeft?” Daar maakte hij een gebaar bij alsof hij een pistool vasthield, verklaarde de getuige. Van Hout overleefde eerder twee moordaanslagen.

Ontvoering Freddy Heineken

Holleeder en Van Hout ontvoerden in 1983 biermagnaat Freddy Heineken. In de jaren negentig raakten zij gebrouilleerd. Holleeders oudste zus Sonja was de partner van Van Hout. Zowel zij als haar zus Astrid zien Willem als de organisator van de moord op Van Hout.

Sandra heeft verklaard dat Holleeder, met wie zij vanaf media 2001 een relatie had, meer dan eens heeft aangekondigd dat bepaalde personen eraan zouden gaan. Dat ging onder meer om Thomas van der Bijl en Willem Endstra, die beiden zijn geliquideerd. Holleeder zag hen als verklikkers omdat zij met de politie praatten.

Beduidend minder druk

De publieke belangstelling voor het proces tegen Holleeder is vanaf de start van het proces groot geweest. Donderdag was het voor het eerst beduidend minder druk.

Het verhoor van Sandra gaat op 6 april verder. Dan zullen het Openbaar Ministerie, Holleeders advocaten en mogelijk Holleeder zelf haar bevragen.