Dirk-Jan (60) is Facebookfan: ’Veel heb ik toch niet te verbergen’

Dirk-Jan Oosterloo heeft via Facebook oude vrienden weer teruggevonden. „Hartstikke leuk.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Dirk-Jan Oosterloo (60) is een groot fan van Facebook. „’s Middags bij de lunch lees ik altijd eerst mijn krantje en daarna pak ik de iPad erbij om erop te gaan kijken. Dan zie ik bijvoorbeeld dat een kennis opa is geworden. Vanwege corona kan ik niet op bezoek om de kleine te zien, maar via Facebook zie je alsnog een foto. Prachtig toch?”