Meer dan 40.000 zorgmedewerkers met corona

Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Een week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 5087, van 29.289 naar 34.376.

In de afgelopen acht maanden werden 602 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 14 ten opzichte van vorige week. Het aantal overleden zorgmedewerkers bleef staan op 14. De jongste van hen was 35 jaar oud, de oudste 69.

Fors meer ziekteverzuim

In het derde kwartaal van dit jaar hebben zorginstanties 9 procent meer verzuim gemeld dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt kennisnetwerk Vernet, dat data verzamelde van ruim 350 zorginstellingen.

In juli, augustus en september waren er gemiddeld per dag zo’n 60.000 werknemers in de zorg niet inzetbaar. Dat komt neer op 6,6 procent van de 500.000 werknemers waarover zorginstellingen data aanleverden. In het tweede kwartaal, april tot en met juni, werd een ziekteverzuim van 6,51 procent gemeld. De cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een testuitslag.

De hoogste percentages verzuim werden gemeten onder het verplegend personeel, verzorgend personeel en in de thuiszorg.

Het onderzoek van Vernet beslaat zo’n 80 procent van de werknemers in Nederlandse ziekenhuizen, academische ziekenhuizen uitgesloten. Uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn zo’n 70 tot 75 procent van de werknemers in het onderzoek opgenomen en uit de verpleeghuis- en thuiszorg zo’n 55 procent.

Bekijk ook: Politieman en toparbiter Makkelie slaakt noodkreet in coronatijd

Ziekenhuizen voller en voller

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 23 ten opzichte van maandag. Mensen met Covid-19 vormen de meerderheid van alle patiënten die momenteel op de ic’s liggen.

Ziekenhuizen breiden hun gezamenlijke intensivecarecapaciteit uit richting de 1350 bedden. In noodgevallen kan dat aantal verder stijgen tot 1700.