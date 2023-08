Gina schoot neergestoken Hema-verkoopster te hulp: ’Heb geknokt om haar in leven te houden’

Wormer - Zangeres Gina van Dam (61), bekend onder haar artiestennaam Gina Del Rio, trilt een dag na de steekpartij in de Hema van Wormer nog na en vertelt huilend haar verhaal: „Het was een bloedbad. Alles komt weer terug nu ik het vertel. Ik heb geknokt om haar in leven te houden. ’Mevrouw, ik ga dood’, zei ze steeds. Die angst in haar gezicht krijg ik niet meer van mijn netvlies.”

Ⓒ VLN Nieuws, Richard Mouw