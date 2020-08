Vrouw die ontwaakte in mortuarium alsnog overleden

Zianaida Kononova werd doodverklaard tijdens een operatie om een darmobstructie te verhelpen. Zeven uur nadat ze naar het mortuarium werd gebracht, vond een verpleegster haar op de grond: ze leefde nog. Met spoed werd ze naar de intensive care gebracht, in een ander ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten.

Het ziekenhuis waar het voorval zich voordeed heeft zijn condoleances overgebracht aan de familie en vrienden van de vrouw. Onderzoekers gaan nu bekijken of het ontwaken in een mortuarium en de bijbehorende stress bijgedragen heeft aan haar dood, zo meldt Daily Mail. „De familie wil gerechtigheid, want mensen horen niet bij te komen van een narcose in een mortuarium”, aldus de advocaat van de familie.

Nadat Kononova doodverklaard was, werd ze na 1 uur en 20 minuten weggebracht. Volgens de regelgeving hoort dat pas na twee uur te gebeuren.

De directeur van het ziekenhuis is voorlopig geschorst.