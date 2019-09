Slob houdt vast aan reclamevrije NPO

Slob wil toewerken naar een reclamevrije omroep en kondigde aan adverteerders online te willen weren. In dat laatste ziet de raad niets. Het zou de komst van één onlineplatform voor Nederlandse media, à la Netflix, in de weg staan, aldus de raad in een donderdag verschenen advies. Maar Slob vindt dat geen overtuigend argument.

Bekijk ook: Heibel over NPO 3

„Wij vinden dat het uiteindelijk weg moet”, zegt hij over reclame bij de NPO. „Het is een grote stap, een ingrijpende stap. Maar de wens van dit kabinet is dat de publieke omroep uiteindelijk volledig reclamevrij wordt.”

Slob is ook bezorgd over de manier waarop online reclame werkt, en de risico’s voor de privacy. „Reclame is erg datagestuurd, dat is een ontwikkeling die zich verder doorzet. We vinden dat moeilijk te verenigen met de taakopdracht van de publieke omroep.”

De raad dringt erop aan dat Slob zelf bindende afspraken maakt met mediabedrijven over zo’n onlineplatform, maar die benadrukt dat nu net de eerste stappen zijn gezet. „Dit is nog nooit eerder vertoond”, zegt hij over de gesprekken en voorlopige afspraken tussen publieke en private mediapartijen. „Dat iemand dan bespiegelingen heeft waar het naartoe moet, snap ik. Maar we willen verder met elkaar, want we hebben elkaar hard nodig.”

Slob heeft ook voorgesteld NPO3 om te vormen tot een zender met regionale programma’s. De raad snapt dat de minister in zijn maag zit met de zieltogende jongerenzender, maar vindt het een heilloze weg. Als hij NPO3 inderdaad wil laten afsterven, zoals de raad in de plannen leest, kan Slob beter doorpakken.

Meer publiek voor regionale programma’s kan beter worden gevonden door zogeheten vensterprogrammering. Ze krijgen dan een plaats binnen bijvoorbeeld de nieuwsuitzendingen op de grote landelijke televisiezenders.

De NPO gaat het advies bestuderen en heeft nog geen reactie, laat een woordvoerder weten.

Bekijk ook: Dit gaat er veranderen bij de publieke omroep