Bizarre crash: auto belandt op zijn kop in woonkamer huis Bergentheim

BERGENTHEIM - In de Overijsselse plaats Bergentheim is dinsdagavond een auto op hoge snelheid een woning aan de Van Roijensweg binnengereden en op de kop tot stilstand gekomen in de woonkamer. Op videobeelden die worden gedeeld op sociale media is te zien hoe de wagen voorbij racet terwijl politiesirenes zijn te horen. Dan volgt een enorme klap en belandt de auto in het huis.