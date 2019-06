Boom die Macron schonk aan Trump blijkt dood

De twee presidenten plantten het boompje in april 2018 in de tuin van het Witte Huis, als teken van de vriendschap tussen de twee landen. Kort na de ceremonie moest het boompje alweer de grond uit, omdat het in quarantaine moest. Dat blijkt de jonge eik niet te hebben overleefd, zo kwam volgens de Franse kranten Le Figaro en Le Monde dit weekend aan het licht.

De boom kwam uit Belleau, een voormalig slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. Bij de plantceremonie vorig jaar dankte Macron de Amerikaanse militairen die in die oorlog hielpen Frankrijk te bevrijden van de Duitse bezetter.

