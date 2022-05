Vier doden bij zinken Italiaanse sleepboot voor de kust van Bari

De crew van de sleepboot bestond uit zes mensen; vijf Italianen en een Tunesiër. Volgens Italiaanse media is alleen de Italiaanse kapitein gered, door een Kroatische boot die in de buurt was. De 63-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht. De sleepboot zou een andere boot hebben gesleept, die niet is gezonken. Daar waren elf mensen aan boord, die ook zijn gered.

De oorzaak van het zinken is nog niet bekend. De openbaar aanklager van Bari is een onderzoek gestart.