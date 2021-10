Persoon ontsnapt uit brandende caravan Hoofddorp, explosies gehoord

Ⓒ Michel van Bergen

HOOFDDORP - Een pick-up wagen met een caravan op de Paviljoenslaan in Hoofddorp is woensdagochtend in vlammen opgegaan. De persoon die in de caravan sliep heeft zich nog op tijd in veiligheid weten te brengen.