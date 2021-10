Wolf bij Stroe blijkt te zijn doodgeschoten

Onderzoekers van de Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en de Universiteit Wageningen hebben sectie en genetisch onderzoek verricht na de vondst van de wolf zo’n twee weken geleden. Het gaat om wolf ’GW1490m’, een mannetje, die vooral op de Zuidwest-Veluwe leefde. De wolf kwam vermoedelijk eind 2020 vanuit Duitsland via Overijssel en de Noord-Veluwe hier terecht en vormde een paar met de wolvin die eerder dit jaar bij Ede is doodgereden.

De wolf is een strikt beschermde diersoort. „Het doden van een wolf is niet toegestaan en is strafbaar, daarom loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval. In het belang van dat onderzoek wordt er daarom op dit moment ook geen verdere informatie verstrekt”, meldt de provincie Gelderland woensdag in een persbericht.

In Gelderland leven ongeveer tussen de vijftien en twintig wolven, vaak overgekomen uit Duitsland. De leefgebieden van de viervoeters bevinden zich op de Noord-, Midden- en de Zuidwest-Veluwe. De wolf heeft buiten Gelderland ook nog een leefgebied op de grens van Brabant en Limburg. Schapen- en geitenhouders die de dupe zijn van wolven die hun schapen aanvallen, komen in aanmerking voor een schadevergoeding.

Aanrijdingen

Ook in Duitsland worden regelmatig wolven neergeschoten. Naast de GW1490m zijn er in Nederland eerder vijf andere dode wolven gevonden. Zij kwamen stuk voor stuk door een aanrijding om het leven.

