Zware kritiek op NPO om besteding belastinggeld

Dat staat in het onderzoek ’Hilversum in beeld - Doelmatigheid bij de publieke omroep’, dat de Rekenkamer, de financiële waakhond van het Rijk, dinsdag heeft gepresenteerd. Volgens de onderzoekers zijn er binnen de NPO aarzelingen en is er verdeeldheid over de beste aanpak van het toezicht op de bestedingen.

Jinek en Pauw

De omroepen krijgen per programma geld van de NPO, maar kunnen dat vervolgens zelf weer herverdelen. Zij geven echter onvoldoende inzicht in de kosten van hun programma’s, constateert de Rekenkamer die spreekt van „weerstand bij de omroepen.” Overigens kijkt de NPO ook „niet stelselmatig kritisch” naar de kosten van programma’s die langdurig succesvol zijn, zoals Radar, Nieuwsuur, Boer zoekt Vrouw, Studio Sport en Kassa. En als er wel vragen worden gesteld over kosten, zoals toen de talkshows Jinek en Pauw meer geld vroegen, slaagt de organisatie er volgens de onderzoekers niet in hier iets aan te doen.

Externe producenten

Verder zegt de Rekenkamer dat de NPO in een zwakke onderhandelingspositie zit ten opzichte van externe producenten die succesvolle programma’s maken. Producenten van buiten kregen vorig jaar samen 193 miljoen euro. De kosten van uitbestede programma’s zijn flink hoger dan eigen producties. Zo werd Floortje naar het Einde van de Wereld een stuk duurder toen het voortaan extern werd gemaakt, in dit geval door het bedrijf van de presentatrice zelf. Daardoor is ook het zicht op haar salaris verslechterd, staat in het rapport.