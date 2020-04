Stalkende Nederlander (23) veroordeeld tot vijf jaar cel in VS

Afgelopen dinsdag gaf Gerwin F. zijn schuld toe tegenover de rechter. Hij zat al sinds juli vast, klinkt het, langer dan welke gevangene dan ook in de gevangenis van La Crosse. Hij zal daar nog ruim vier jaar moeten blijven. In totaal kreeg de 23-jarige Fries vijf jaar cel opgelegd, waarna hij gedeporteerd zal worden naar Nederland.

Het verhaal begon allemaal in 2017, toen F. vol trots op Facebook aankondigde dat hij een relatie had met een Amerikaans meisje. Maar na een tijdje liep het mis, en ging het stel uit elkaar.

Volgens de vrouw in kwestie bleef de Friese jongeman haar na hun breuk berichten sturen. Op 23 juni 2018 meldt Gerwin zelfs aan de moeder van het slachtoffer dat hij in La Crosse is, een stad in Wisconsin. Hij zegt de boel te willen afsluiten. Maar eind juni staat hij ineens achter de auto van het meisje als zij haar garage in loopt.

Honkbalknuppel

Volgens haar aangifte bedreigde hij haar met een mes en een honkbalknuppel. Agenten bevestigden dat F. de honkbalknuppel gebruikte om een ruit van de auto van zijn ex-vriendin te breken, terwijl zij in de wagen zat. Ze zou zijn weggescheurd, nadat ze het alarmnummer had gebeld.

F. werd niet veel later gevonden bij een fietspad door agenten. Hij ontkende dat hij zijn ex iets aan wilde doen en betaalde de borg. Doordat hij vervolgens niet op kwam dagen voor een zitting, wist hij ruim een jaar uit handen van Justitie te blijven. Vorig jaar juli werd hij alsnog vastgezet, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken in oktober. Toen werd hij voorgeleid.

Nu, ruim een half jaar later, heeft F. dus ook een bekende verklaring afgelegd, aldus Amerikaanse media.