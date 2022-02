Demonstratie bij de Russische ambassade in Den Haag: ’Maak me hele grote zorgen’

Anna vindt het lastig dat ze juist nu hier is. „Ik ben heel bang en boos maar kan daar zo weinig doen. En dus ben ik hier om wel mijn stem te laten horen.”

Intussen staan er zeker 100 Oekraïners voor het grote en statige gebouw van de ambassade aan de Andries Bickerweg in Den Haag. Ze zwaaien met blauwgele vlaggen en zingen van tijd tot tijd het volkslied.

De stemming is zeer emotioneel en de groep is duidelijk aangeslagen door de gebeurtenissen in hun geliefde thuisland.

’Boos en bang’

„Ik werd vanmorgen gebeld door mijn vader in Poltava. Hij vertelde dat de Russen waren binnengevallen. Hij beloofde me binnen te blijven, maar ik maak me hele grote zorgen. Het is niet ver van de grens„, vertelt Marina Hapoa. Haar man Ihor houdt haar stevig vast als de tranen over haar wangen biggelen. „Wij zijn boos en bang. Boos niet op de Russische bevolking. Maar op een man die alles denkt te kunnen bepalen. Dit is ongelofelijk en moet zo snel mogelijk stoppen. Hij denkt dat die oppermachtig is.”

Hun dochtertje is uitgerekend vandaag jarig. Een gelegenheid waarvoor de moeder van Marina naar Nederland is gekomen. „Maar hoe kunnen wij dit nu vieren? In ons land gaan mensen dood en waarvoor. Maar wij zijn een gemeenschap van sterke zielen en komen hier bovenop.”

’Shame on you’ , roept de aanzwellende menigte . „We zullen hier in Nederland onze stem laten horen. En hopen dat hier snel een einde aan wordt gemaakt. De rest van de wereld moet hier ook echt zo snel mogelijk sancties aan verbinden.”